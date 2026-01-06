Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 19:16

Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики

Cumhuriyet: звезда «Великолепного века» Эйюбоглу не прошла тест на наркотики

Эзги Эюбоглу Эзги Эюбоглу Фото: Социальные сети
В крови известной турецкой актрисы Эзги Эюбоглу, известной по роли в сериале «Великолепный век», нашли следы наркотиков, сообщила газета Cumhuriyet. Ранее она была задержана полицией Стамбула во время серии антинаркотических рейдов, начавшихся в столице в декабре.

Результаты теста на наркотики оказались положительными у задержанных ранее актрис Эзги Эюбоглу и Мелисы Денгель <…>. В их организме обнаружены следы кокаина, — указали в газете.

Теперь обеим знаменитостям грозит судебное разбирательство и возможный арест, в то время как их коллега Ирем Сак смогла доказать свою непричастность — ее тест оказался отрицательным. Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя каналы поставок кокаина в актерскую среду.

Волна задержаний в турецкой киноиндустрии стала частью масштабной операции по борьбе с преступностью в элитных заведениях. Так, 28 декабря полиция провела рейды одновременно в 34 ночных клубах Стамбула, где изъяла оружие, боеприпасы и крупные партии наркотиков. Последним в руки полиции попал актер Догукан Гюнгер, звезда популярного сериала «Клюквенный щербет», задержанный в минувший понедельник.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Турция
сериалы
актеры
наркотики
