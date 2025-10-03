«Ему было сложно»: Серябкина оценила выступление SHAMAN на «Интервидении»

Выступив на «Интервидении», исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) подтвердил свой статус крутого артиста, заявил певица Ольга Серябкина на презентации нового сезона телеканала RU.TV. Она подчеркнула, что у ее коллеги был очень сложный номер.

А стоило ставить настолько сложный номер при его вокальном уровне? Я с SHAMAN не общалась, я не могу комментировать его выступление, но могу сказать только одно, что помимо артиста всегда в шоу есть режиссер постановки, и я думаю, что это общая ответственность, — пояснила свою позицию Серябкина.

По мнению певицы, SHAMAN было очень сложно выступать. Он, как хозяин сцены, представитель принимающей сторон подвергался колоссальной нагрузке. К тому же, наверняка, у него зашкаливало волнение, считает артистка.

Серябкина также одобрила поступок SHAMAN, попросившего жюри не оценивать его выступление. В любом случае, для россиян он самый лучший.

Я была внутренне с ним согласна, это было очень достойно. Это было очень по-мужски. Он повел себя очень красиво, — резюмировала певица.

Ранее композитор Максим Фадеев, автор песни SHAMAN объяснил, почему выступление артиста не раскрыло его вокальный потенциал в полной мере. По его словам, певец выступал в чрезвычайно сложных, «каскадерских» условиях, которые помешали ему продемонстрировать все возможности голоса. Фадеев раскритиковал работу режиссеров, предположив, что они привыкли работать с фонограммой, не учитывая физические ограничения живого исполнителя.





