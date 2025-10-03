Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 06:53

«Ему было сложно»: Серябкина оценила выступление SHAMAN на «Интервидении»

Серябкина назвала выступление SHAMAN на «Интервидении» мужским поступком

Ольга Серябкина Ольга Серябкина Фото: NEWS.ru

Выступив на «Интервидении», исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) подтвердил свой статус крутого артиста, заявил певица Ольга Серябкина на презентации нового сезона телеканала RU.TV. Она подчеркнула, что у ее коллеги был очень сложный номер.

А стоило ставить настолько сложный номер при его вокальном уровне? Я с SHAMAN не общалась, я не могу комментировать его выступление, но могу сказать только одно, что помимо артиста всегда в шоу есть режиссер постановки, и я думаю, что это общая ответственность, — пояснила свою позицию Серябкина.

По мнению певицы, SHAMAN было очень сложно выступать. Он, как хозяин сцены, представитель принимающей сторон подвергался колоссальной нагрузке. К тому же, наверняка, у него зашкаливало волнение, считает артистка.

Серябкина также одобрила поступок SHAMAN, попросившего жюри не оценивать его выступление. В любом случае, для россиян он самый лучший.

Я была внутренне с ним согласна, это было очень достойно. Это было очень по-мужски. Он повел себя очень красиво, — резюмировала певица.

Ранее композитор Максим Фадеев, автор песни SHAMAN объяснил, почему выступление артиста не раскрыло его вокальный потенциал в полной мере. По его словам, певец выступал в чрезвычайно сложных, «каскадерских» условиях, которые помешали ему продемонстрировать все возможности голоса. Фадеев раскритиковал работу режиссеров, предположив, что они привыкли работать с фонограммой, не учитывая физические ограничения живого исполнителя.



Интервидение
Ольга Серябкина
SHAMAN
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда шансона сломала руку и отменила концерты по всей России
Раскрыто, сколько людей помогают в поисках пропавшей под Красноярском семьи
«Можно есть каждый день»: названо самое полезное для человека мясо
Украина получала «спонсорство» от G7 за счет российских активов
Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБов: новости СВО к утру 3 октября
«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Когда менять резину по закону в 2025 году: зимнюю и летнюю
«Целое подразделение»: Ганчев раскрыл шокирующие детали боев в Купянске
«Пакеты и детское кресло»: следователи нашли машину пропавшей в тайге семьи
Семья с ребенком бесследно исчезла под Красноярском: версии, что известно
Военэксперт увидел истинный смысл русофобских лозунгов Европы
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Депутат из ДНР оказалась причастна к хищениям на фортификациях под Курском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 октября
«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
К чему снится кровь: важные знаки и предупреждения во сне
ПВО уничтожила 20 украинских дронов в небе над Россией за ночь
МИД Польши затронул вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией
Раскрыты подробности о личности напавшего на синагогу в Манчестере
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.