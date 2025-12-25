Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 13:09

Онищенко предупредил о росте заболеваемости гриппом

Академик Онищенко: с 20 января в России ожидается рост заболеваемости гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России с 20 января ожидается рост заболеваемости гриппом, рассказал НСН академик РАН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что распространению вируса будет способствовать конец зимних каникул.

Эпидемиологический процесс идет, но дети у нас сейчас уходят на каникулы, мы работаем тоже последние дни в этом году. Дети вернутся с каникул с 13 января. Они сядут за парты, студенты тоже. Неделю мы будем регистрировать не очень резкое повышение, а уже с 20 января начнется рост, потому что дети – это главный пусковой механизм в эпидемиологическом процессе, — рассказал Онищенко.

По словам академика, регионы должны будут принять меры для сдерживания распространения гриппа. Он отметил, что подъем детской заболеваемости уже фиксировали в декабре.

Ранее сообщалось, что в 519 школьных классах в Санкт-Петербурге приостановлен учебный процесс. На карантин также отправили 65 групп в детских садах.

