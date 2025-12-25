Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:57

Хуснуллин рассказал, сколько «квадратов» жилья введут в России в 2025 году

Хуснуллин: по итогам года в России будет введено около 107 млн квадратных метров

Марат Хуснуллин Марат Хуснуллин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России по итогам 2025 года планируется ввести в эксплуатацию около 107 млн квадратных метров жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Он отметил, что, несмотря на небольшое снижение показателя по сравнению с прошлым годом, сохранение объемов строительства в условиях высокой ключевой ставки является значимым достижением, передает РИА Новости.

При той высокой ставке, которая есть, сохранить объем ввода жилья — это, на самом деле, огромная победа. Это где-то будет около 107 миллионов квадратных метров, — отметил он.

Хуснуллин озвучил плановые показатели до 2030 года: за этот период планируется ввести 663 млн «квадратов» жилья. Также планируется обновить 23% жилого фонда по сравнению с уровнем 2019 года и повысить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека.

Ранее вице-премьер также рассказал, что в России в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 103 млн квадратных метров жилья. Как отметил Хуснуллин, окончательный показатель будет зависеть от экономических факторов, включая ставку Центробанка и объем выдачи ипотеки.

Марат Хуснуллин
Россия
жилье
объекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит бойцу ММА за жестокое избиение подруги
Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.