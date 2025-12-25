Хуснуллин рассказал, сколько «квадратов» жилья введут в России в 2025 году

Хуснуллин рассказал, сколько «квадратов» жилья введут в России в 2025 году Хуснуллин: по итогам года в России будет введено около 107 млн квадратных метров

В России по итогам 2025 года планируется ввести в эксплуатацию около 107 млн квадратных метров жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Он отметил, что, несмотря на небольшое снижение показателя по сравнению с прошлым годом, сохранение объемов строительства в условиях высокой ключевой ставки является значимым достижением, передает РИА Новости.

При той высокой ставке, которая есть, сохранить объем ввода жилья — это, на самом деле, огромная победа. Это где-то будет около 107 миллионов квадратных метров, — отметил он.

Хуснуллин озвучил плановые показатели до 2030 года: за этот период планируется ввести 663 млн «квадратов» жилья. Также планируется обновить 23% жилого фонда по сравнению с уровнем 2019 года и повысить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека.

Ранее вице-премьер также рассказал, что в России в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 103 млн квадратных метров жилья. Как отметил Хуснуллин, окончательный показатель будет зависеть от экономических факторов, включая ставку Центробанка и объем выдачи ипотеки.