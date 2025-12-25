Хуснуллин раскрыл цель России на 2026 год по вводу нового жилья Хуснуллин: 103 млн квадратных метра жилья планируется ввести в РФ в 2026 году

Порядка 103 млн квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в России в 2026 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, окончательный показатель будет зависеть от экономических факторов, включая ставку Центробанка и объем выдачи ипотеки.

На следующий год мы пытаемся удержать планку не ниже 100 млн квадратных метров. Это будет зависеть от того, какая будет ставка ЦБ, сколько будет ипотечных кредитов, новых проектов. Пока для себя мы видим планку, наверное, в 103 млн квадратных метров, — сказал он.

Хуснуллин признал, что в ряде регионов страны наблюдаются проблемы со сроками сдачи нового жилья. Он призвал власти на местах ускорить работу.

Ранее стало известно, что Краснодар и Ростов-на-Дону вместе с Москвой вошли в топ-3 регионов России по объемам строительства нового жилья. Аналитики изучили локации, которые входят в фазу активного роста.

До этого сообщалось, что половина жилья, построенного в большинстве российских городов-миллионников, осталась нераспроданной к концу 2025 года. Речь идет о Красноярске, Краснодаре, Омске, Уфе, Воронеже, Челябинске, Самаре, Новосибирске, Перми и Волгограде. Исследователи объяснили, что в вышеуказанных населенных пунктах девелоперы возводят больше жилья, чем могут продать. По состоянию на декабрь текущего года в стране не смогли продать 81,7 млн квадратных метров строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн «квадратов».