Названа главная проблема на рынке жилья после 2027 года Хуснуллин заявил о возможном спаде ввода жилья после 2027 года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин оказался встревожен объемами строительства жилья в стране в 2028 и 2029 годах, сообщает ТАСС. По его словам, после небольшого спада в 2027 году ситуация в следующие два года вызывает серьезные опасения.

Меня больше беспокоит ввод в 2028–2029 годы. Мы надеемся, что в декабре всплеск по ипотеке, и [тот факт, что] инвесторы запустили новые проекты, конечно, сгладят спады по вводу жилья, — сказал Хуснуллин.

В качестве точек роста вице-премьер видит развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и ввод нежилых помещений, что создает рабочие места и налоговую базу. Хуснуллин добавил, что по мере снижения ключевой ставки правительство будет работать над ускорением запуска новых проектов.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев предположил, что стоимость жилья в феврале 2026 года останется стабильной, хотя в будущем возможен рост. По мнению эксперта, рынок переоценен: в крупных городах непроданными остаются около 70% квартир из-за высоких цен, а отсутствие новых льготных программ не стимулирует спрос, который может расти лишь в малых городах с более доступной недвижимостью.