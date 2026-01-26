Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 21:20

Названа главная проблема на рынке жилья после 2027 года

Хуснуллин заявил о возможном спаде ввода жилья после 2027 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вице-премьер России Марат Хуснуллин оказался встревожен объемами строительства жилья в стране в 2028 и 2029 годах, сообщает ТАСС. По его словам, после небольшого спада в 2027 году ситуация в следующие два года вызывает серьезные опасения.

Меня больше беспокоит ввод в 2028–2029 годы. Мы надеемся, что в декабре всплеск по ипотеке, и [тот факт, что] инвесторы запустили новые проекты, конечно, сгладят спады по вводу жилья, — сказал Хуснуллин.

В качестве точек роста вице-премьер видит развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и ввод нежилых помещений, что создает рабочие места и налоговую базу. Хуснуллин добавил, что по мере снижения ключевой ставки правительство будет работать над ускорением запуска новых проектов.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев предположил, что стоимость жилья в феврале 2026 года останется стабильной, хотя в будущем возможен рост. По мнению эксперта, рынок переоценен: в крупных городах непроданными остаются около 70% квартир из-за высоких цен, а отсутствие новых льготных программ не стимулирует спрос, который может расти лишь в малых городах с более доступной недвижимостью.

Марат Хуснуллин
недвижимость
прогнозы
рынки
