Путину доложили о развитии новых регионов России

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, передает пресс-служба Кремля. На ней обсуждалось развитие новых регионов и вопросы строительной отрасли. Хуснуллин доложил, что финансирование программы по воссоединенным территориям исполнено на 99,5%. По его словам, все задачи были выполнены как федеральными заказчиками, так и всеми регионами-шефами. В некоторых местах отмечается небольшое недовыполнение, но в других — перевыполнение.

Отдельное внимание на встрече было уделено водоснабжению в Донецкой Народной Республике. Путин отметил, что ремонт старого водовода может стоить примерно столько же, сколько строительство нового. Он также упомянул о необходимости освобождения территорий, с которых вода подавалась и ранее. Президент поручил внимательно проанализировать ситуацию и доложить.

Ранее Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Глава региона проинформировал президента о результатах социально-экономического развития области. В частности, он отметил, что регион занимает третье место в Центральном федеральном округе по индексу физического объема инвестиций.