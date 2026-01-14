Путину доложили о развитии новых регионов России

Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:06

Владимир Путин и Марат Хуснуллин Владимир Путин и Марат Хуснуллин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, передает пресс-служба Кремля. На ней обсуждалось развитие новых регионов и вопросы строительной отрасли. Хуснуллин доложил, что финансирование программы по воссоединенным территориям исполнено на 99,5%. По его словам, все задачи были выполнены как федеральными заказчиками, так и всеми регионами-шефами. В некоторых местах отмечается небольшое недовыполнение, но в других — перевыполнение.

Все задачи были выполнены и федеральными заказчиками, и всеми регионами-шефами. Где-то в определенных местах есть небольшое недовыполнение, но в других местах перевыполнение, — доложил вице-премьер.

Отдельное внимание на встрече было уделено водоснабжению в Донецкой Народной Республике. Путин отметил, что ремонт старого водовода может стоить примерно столько же, сколько строительство нового. Он также упомянул о необходимости освобождения территорий, с которых вода подавалась и ранее. Президент поручил внимательно проанализировать ситуацию и доложить.

Ранее Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Глава региона проинформировал президента о результатах социально-экономического развития области. В частности, он отметил, что регион занимает третье место в Центральном федеральном округе по индексу физического объема инвестиций.

