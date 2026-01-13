Путин принял в Кремле главу Ярославской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщила пресс-служба Кремля. Глава региона проинформировал российского лидера о достижениях в социально-экономическом развитии области.

В частности, он отметил, что регион занимает третье место в Центральном федеральном округе по индексу физического объема инвестиций. Евраев доложил, что в настоящее время в области реализуются проекты с общим объемом вложений в 425 млрд рублей. Эти инициативы позволили создать более 27 тыс. новых рабочих мест для жителей.

По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50% — практически до 145 млрд рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8% по отношению к собственным доходам до 52,9%, то есть ощутимо — это на 15%, — добавил Евраев.

Ранее Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову проанализировать показатели эффективности труда в сфере ОПК. Он также потребовал при проведении анализа исключить фактор работы в две смены, чтобы получить объективные данные.