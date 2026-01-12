Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК

Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову проанализировать показатели эффективности труда в сфере ОПК. Он также потребовал при проведении анализа исключить фактор работы в две смены, чтобы получить объективные данные, передает пресс-служба Кремля.

Это очень важный вопрос. И я просил бы вас «вычистить» фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности, — сказал Путин.

Ранее Мантуров в докладе президенту заявил, что за последние три года в оборонно-промышленную отрасль России пришли работать около 800 тыс. новых специалистов. По его данным, общая численность занятых в сфере ОПК в настоящее время достигла 3,8 млн человек.

До этого Ростех отреагировал на публикацию Reuters о якобы оказываемом давлении на российские оборонные предприятия. В своем заявлении компания отметила, что зарубежное издание не понимает фундаментальной разницы в мотивации российского ОПК и западного аналога. В корпорации подчеркнули, что с самого начала СВО российская оборонная промышленность многократно увеличила объемы производства.