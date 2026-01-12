Путину раскрыли детали роста кадрового состава ОПК за три года Мантуров: более 800 тыс. человек устроились на работу в ОПК за три года

За последние три года в оборонно-промышленную отрасль России пришли работать около 800 тыс. новых специалистов, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в докладе президенту РФ Владимиру Путину. По его данным, общая численность занятых в сфере ОПК в настоящее время достигла 3,8 млн человек, передает пресс-служба Кремля.

В общей сложности в ОПК задействованы 3,8 млн человек. Только за последние три года добавилось 800 тыс. человек, и мы все равно видим повышение производительности труда, — сказал Мантуров.

Первый вице-премьер отметил, что предприятия комплекса демонстрируют стабильный рост производительности труда. По его словам, этот тренд обусловлен масштабным техническим перевооружением, проводившимся ранее, и значительными бюджетными инвестициями последних лет.

Ранее Владимир Путин отметил, что предприятия ОПК полностью обеспечивают войска всем необходимым вооружением и техникой. Глава государства провел рабочее совещание, где были рассмотрены основные параметры проекта программы вооружения на период с 2027 по 2036 год, а также проект госпрограммы развития ОПК.