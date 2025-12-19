Новый год-2026
Половина построенных квартир не нашла покупателей в 10 городах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Половина жилья, построенного в большинстве российских городов-миллионников, осталась нераспроданной к концу 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков проекта «Движение.ру». По их словам, речь идет о Красноярске, Краснодаре, Омске, Уфе, Воронеже, Челябинске, Самаре, Новосибирске, Перми и Волгограде.

Исследователи объяснили, что в вышеуказанных населенных пунктах девелоперы возводят больше жилья, чем могут продать. Так, по состоянию на декабрь текущего года в стране не смогли продать 81,7 млн квадратных метров строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн «квадратов».

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что договор долевого участия поможет не стать жертвой мошенников при приобретении новой квартиры. По его словам, после резонансного дела с участием певицы Ларисы Долиной россияне стали осторожнее подходить к сделкам с недвижимостью.

До этого стало известно, что Верховный суд России приступил к систематизации правил пересмотра сделок с недвижимостью после дела Долиной. По поручению председателя суда Игоря Краснова сразу три коллегии — по гражданским, административным делам и экономическим спорам — готовят тематический обзор практики.

