Россиянам рассказали, как защитить себя при покупке квартиры в новостройке Доцент Щербаченко: договор долевого участия защитит при покупке новой квартиры

Договор долевого участия поможет не стать жертвой мошенников при приобретении новой квартиры, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, после резонансного дела с участием певицы Ларисы Долиной россияне стали осторожнее подходить к сделкам с недвижимостью.

В 2025 году активно в СМИ стала активно обсуждаться схема, когда продавец после продажи квартиры отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что во время заключения сделки находился под воздействием мошенников. Необходимо заметить, что существуют и другие уловки. Двойные продажи в новостройках — мошенническая схема, когда застройщик продает одну и ту же квартиру нескольким покупателям, часто через предварительные договоры или инвесторов. Защититься от нее можно только через договор долевого участия, — пояснил Щербаченко.

Он подчеркнул, что данный договор необходимо зарегистрировать в Росреестре. По его словам, при этом оплата производится только после завершения регистрации с использованием безналичного расчета и получения зарегистрированного экземпляра договора, что обеспечивает юридическую защиту прав.

«Схема Долиной» повлияла на вторичный рынок недвижимости. Люди стали остерегаться и отказываться от покупки, выжидая время или запрашивая справки о состоянии здоровья у продавца недвижимости или выбирая варианты более дорогие, но на первичном рынке. Люди стали более осторожно относиться к любым сделкам в целом, — добавил Щербаченко.

Кроме того, эксперт отметил, что снизить риски для покупателей может предложение Госдумы о введении «периода охлаждения» для операций с недвижимостью. По словам доцента, деньги покупателя временно будут храниться на специальном счете, с которого их нельзя будет перевести или обналичить до завершения сделки.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что после решения Верховного суда «схема Долиной» прекратит свое существование. По его мнению, в юридическую практику вновь войдет принцип двусторонней реституции, при котором покупатель возвращает продавцу квартиру, а последний возвращает полученные за нее деньги.