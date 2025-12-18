Новый год-2026
18 декабря 2025 в 07:00

Россиянам рассказали, как защитить себя при покупке квартиры в новостройке

Доцент Щербаченко: договор долевого участия защитит при покупке новой квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Договор долевого участия поможет не стать жертвой мошенников при приобретении новой квартиры, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, после резонансного дела с участием певицы Ларисы Долиной россияне стали осторожнее подходить к сделкам с недвижимостью.

В 2025 году активно в СМИ стала активно обсуждаться схема, когда продавец после продажи квартиры отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что во время заключения сделки находился под воздействием мошенников. Необходимо заметить, что существуют и другие уловки. Двойные продажи в новостройках — мошенническая схема, когда застройщик продает одну и ту же квартиру нескольким покупателям, часто через предварительные договоры или инвесторов. Защититься от нее можно только через договор долевого участия, — пояснил Щербаченко.

Он подчеркнул, что данный договор необходимо зарегистрировать в Росреестре. По его словам, при этом оплата производится только после завершения регистрации с использованием безналичного расчета и получения зарегистрированного экземпляра договора, что обеспечивает юридическую защиту прав.

«Схема Долиной» повлияла на вторичный рынок недвижимости. Люди стали остерегаться и отказываться от покупки, выжидая время или запрашивая справки о состоянии здоровья у продавца недвижимости или выбирая варианты более дорогие, но на первичном рынке. Люди стали более осторожно относиться к любым сделкам в целом, — добавил Щербаченко.

Кроме того, эксперт отметил, что снизить риски для покупателей может предложение Госдумы о введении «периода охлаждения» для операций с недвижимостью. По словам доцента, деньги покупателя временно будут храниться на специальном счете, с которого их нельзя будет перевести или обналичить до завершения сделки.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что после решения Верховного суда «схема Долиной» прекратит свое существование. По его мнению, в юридическую практику вновь войдет принцип двусторонней реституции, при котором покупатель возвращает продавцу квартиру, а последний возвращает полученные за нее деньги.

мошенники
квартиры
недвижимость
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
