25 декабря 2025 в 12:51

Россиянам рассказали, как выбрать надежный кредитный кооператив

Депутат Панеш: надежный кредитный кооператив входит в реестр Банка России

Каплан Панеш Каплан Панеш Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Надежный кредитный потребительский кооператив должен быть зарегистрирован в реестре Банка России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, перед получением финансовой помощи необходимо тщательно изучить договор с организацией.

В последнее время граждане все чаще обращаются к различным формам финансовой взаимопомощи. Данные за девять месяцев 2025 года показывают, что кредитные потребительские кооперативы выдали займов на сумму более 42 млрд рублей. Однако нужно хорошо понимать, что такое КПК, и подходить к участию в них с полным осознанием. Чтобы снизить риски, в первую очередь нужно проверить легальный статус организации. КПК обязан состоять в государственном реестре Банка России и быть членом саморегулируемой организации. Перед вступлением детально изучите устав, особенно разделы, описывающие порядок выхода из кооператива и возврата ваших паевых взносов, — поделился Панеш.

Он подчеркнул необходимость тщательного изучения финансовой отчетности, которую кооператив должен предоставлять пайщикам. По словам депутата, в договоре передачи личных сбережений необходимо ясно указать срок, размер платы за использование средств, порядок ее начисления, а также все условия досрочного возврата средств.

КПК — это объединение людей на основе членства для оказания друг другу финансовой помощи. Следует помнить, что доходность по сбережениям в КПК хотя и может быть выше средней банковской, ограничена законом. Если предлагаемые проценты значительно превышают обычные и выглядят необоснованно высокими, это может быть признаком неблагонадежности. Грамотное и осознанное участие в работе добросовестного кредитного кооператива может стать полезным инструментом для решения финансовых задач в кругу единомышленников, но оно требует от гражданина повышенного внимания и ответственности, — добавил Панеш.

Он указал, что деятельность организации регулируется специальным ФЗ «О кредитной кооперации». По словам Панеша, если кто-то предлагает просто «вклад» под высокий процент, не упоминая о необходимости стать членом КПК и ознакомиться с его уставом, это должно насторожить. Депутат предупредил, что главный риск при работе с КПК заключается в незащищенности государственной системой страхования вкладов.

Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что банки могут отказать в кредите, если человек недавно обращался в микрофинансовые организации. По его словам, такие клиенты кажутся финансовым учреждениям ненадежными.

