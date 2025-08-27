В Татарстане суд рассмотрит дело о хищении 1,1 млрд рублей через кооператив

В Татарстане завершено расследование дела о хищении более 1,1 млрд рублей у почти двух тысяч граждан через жилищный кооператив «Триумф-НК», сообщается в Telegram-канале СК России. Перед судом по обвинению в мошенничестве предстанут председатель кооператива, его заместитель и главный бухгалтер.

Следственными органами СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении председателя правления жилищного кооператива «Триумф-НК», его заместителя, а также главного бухгалтера, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые под предлогом вступления в члены кооператива, подписания договоров займа и возможности приобретения жилья в 2004–2020 годах привлекли средства 1985 россиян. В итоге они похитили более 1,1 млрд рублей.

В рамках расследования допрошено свыше двух тысяч человек, в том числе бывшие сотрудники кооператива, клиенты и потерпевшие, проведены комплексные экспертизы. Объем уголовного дела превысил 300 томов. На недвижимость обвиняемых, имущество и средства «Триумф-НК» наложены аресты. Уголовное дело направлено в суд.

