20 августа 2025 в 14:09

МВД сообщило о первом задержании за мошенничество в мессенджере MAX

Зарубежные мошенники впервые похитили деньги через мессенджер MAX

Зафиксирован первый случай хищения средств зарубежными мошенниками через отечественный мессенджер MAX, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По данным министерства, злоумышленники выманили у жительницы Курска 444 тысячи рублей.

Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей, — сообщила Волк.

Полицейские установили личность россиянина, который был посредником при переводе средств аферистам, и задержали его. Мужчину проверят на причастность к аналогичным преступлениям. Личности остальных участников схемы установлены, принимаются меры к их задержанию.

Похищенные средства заблокированы на счете. Фактически завладеть ими мошенникам не удалось. По окончании предварительного расследования потерпевшей помогут их вернуть.

Ранее Госдума единогласно приняла закон, согласно которому с 1 сентября 2025 года все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, будут обязаны иметь предустановленный мессенджер MAX. Новый сервис объединит в себе функции обмена сообщениями, цифрового паспорта, электронной подписи и защиты от мошенников. Разработанный холдингом VK Max получит интеграцию с «Госуслугами» и образовательной платформой «Сферум».

