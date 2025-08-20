МВД сообщило о первом задержании за мошенничество в мессенджере MAX

Зафиксирован первый случай хищения средств зарубежными мошенниками через отечественный мессенджер MAX, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По данным министерства, злоумышленники выманили у жительницы Курска 444 тысячи рублей.

Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей, — сообщила Волк.

Полицейские установили личность россиянина, который был посредником при переводе средств аферистам, и задержали его. Мужчину проверят на причастность к аналогичным преступлениям. Личности остальных участников схемы установлены, принимаются меры к их задержанию.

Похищенные средства заблокированы на счете. Фактически завладеть ими мошенникам не удалось. По окончании предварительного расследования потерпевшей помогут их вернуть.

Ранее Госдума единогласно приняла закон, согласно которому с 1 сентября 2025 года все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, будут обязаны иметь предустановленный мессенджер MAX. Новый сервис объединит в себе функции обмена сообщениями, цифрового паспорта, электронной подписи и защиты от мошенников. Разработанный холдингом VK Max получит интеграцию с «Госуслугами» и образовательной платформой «Сферум».