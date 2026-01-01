Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 17:08

«Я в ужасе»: Фицо описал, как в ЕС смотрят на украинский конфликт

Фицо: ряд лидеров ЕС с легкостью и корыстолюбием смотрят на конфликт на Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Некоторые лидеры Европейского союза с легкостью и корыстолюбием смотрят на конфликт на Украине, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, он в ужасе от этого.

Я буквально в ужасе от того, с какой легкостью и корыстолюбием многие лидеры Европейского союза смотрят на украинский конфликт, — сказал Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии подтвердил, что его страна не станет финансировать военные нужды Украины. Государство также отказалось от участия в европейском кредите для Киева, объем которого составляет €90 млрд (8 трлн рублей). Фицо подчеркнул на пресс-конференции, что таким образом полностью выполнил свои предвыборные обязательства.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва положительно воспринимает стремление Словакии развивать торговое сотрудничество в двустороннем формате межправительственных комиссий. Дипломат подчеркнула важность таких форматов как действенного механизма международного партнерства. Помимо этого, Захарова обратила внимание на тот факт, что взаимодействие похожих комиссий с рядом европейских государств приостановлено по решению самой Европы.

Роберт Фицо
Словакия
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно
Москалькова обратилась к ООН после атаки ВСУ на Херсонскую область
Раскрыты последствия нового удара украинской армии по Белгородской области
Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года
Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию
МИД России указал на зашкаливающий цинизм Зеленского
В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы
Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России
Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА
Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии
Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом
На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского
Медведчук назвал истинную причину атаки Зеленского на резиденцию Путина
«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»
Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею
«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ
Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.