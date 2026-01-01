«Я в ужасе»: Фицо описал, как в ЕС смотрят на украинский конфликт

«Я в ужасе»: Фицо описал, как в ЕС смотрят на украинский конфликт Фицо: ряд лидеров ЕС с легкостью и корыстолюбием смотрят на конфликт на Украине

Некоторые лидеры Европейского союза с легкостью и корыстолюбием смотрят на конфликт на Украине, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, он в ужасе от этого.

Я буквально в ужасе от того, с какой легкостью и корыстолюбием многие лидеры Европейского союза смотрят на украинский конфликт, — сказал Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии подтвердил, что его страна не станет финансировать военные нужды Украины. Государство также отказалось от участия в европейском кредите для Киева, объем которого составляет €90 млрд (8 трлн рублей). Фицо подчеркнул на пресс-конференции, что таким образом полностью выполнил свои предвыборные обязательства.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва положительно воспринимает стремление Словакии развивать торговое сотрудничество в двустороннем формате межправительственных комиссий. Дипломат подчеркнула важность таких форматов как действенного механизма международного партнерства. Помимо этого, Захарова обратила внимание на тот факт, что взаимодействие похожих комиссий с рядом европейских государств приостановлено по решению самой Европы.