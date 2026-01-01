Новый год — 2026
«Возмездие неизбежно»: Слуцкий об ударе ВСУ по Херсонской области

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия не поддается на террористические провокации, но на удар ВСУ по Херсонской области последует неизбежный ответ, заявил RT депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, ночная атака ВСУ по региону была «фашистской».

В праздничную новогоднюю ночь киевский бандеровский режим совершил варварский и циничный теракт в Херсонской области. Целенаправленный фашистский удар дронами с зажигательной смесью по мирным людям был произведен почти под бой курантов. На террористические провокации Россия не поддается. Но возмездие укронацистам неизбежно, — заявил парламентарий.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования родным и близким погибших мирных жителей после удара ВСУ по селу Хорлы. Глава Русской православной церкви охарактеризовал инцидент как варварский и бесчеловечный акт.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что действия украинских властей вновь показали полное отсутствие человечности, на что указала недавняя атака на Херсонскую область. Он добавил, что трудно подобрать слова, чтобы описать всю несправедливость случившегося.

