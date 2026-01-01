Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 17:11

Назван анализ крови, который нужно сдать после новогодних праздников

Врач Лозикова: после праздников нужно сдать биохимический анализ крови

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
После новогодних праздников нужно сдать биохимический анализ крови, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Анастасия Лозикова. Она подчеркнула, что данное исследование покажет состояние печени.

Ключевым этапом чекапа является биохимический анализ крови. В послепраздничный период особое внимание уделяется показателям функции печени: АЛТ, АСТ, билирубину и гамма-глутамилтрансферазе. Печень первой реагирует на избыток алкоголя и жирной пищи, и изменения могут сохраняться даже при отсутствии выраженных симптомов, — добавила Лозикова.

Эксперт подчеркнула, что также важно оценить показатели углеводного обмена. Этот анализ позволяет узнать уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, особенно у пациентов с избыточной массой тела и наследственной предрасположенностью к сахарному диабету, подытожила врач.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что самая частая причина смерти в состоянии алкогольного опьянения — аспирация рвотных масс, что приводит к удушью. Кроме того, по ее словам, пьяный человек может получить серьезные травмы и не осознать этого.

