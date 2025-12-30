Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями Депутат Свинцов: Telegram-каналы нужно приравнять к СМИ для борьбы с фейками

Для борьбы с фейковыми новостями необходимо приравнять Telegram-каналы к средствам массовой информации, заявил NEWS.ru заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, так недобросовестные ресурсы окажутся под угрозой штрафов и блокировок.

Уже давно ходят разговоры о том, что Telegram-каналы и другие крупные паблики необходимо приравнять к СМИ и распространить на них действие закона о СМИ. Я думаю, что в 2026 году в том или ином виде это произойдет. То есть, я думаю, что анонимные каналы, паблики, все, что не подтверждено и не зарегистрировано в Роскомнадзоре, по требованию службы начнет блокироваться. Может быть, не единомоментно, а также постепенно, как блокируется WhatsApp и ряд других сервисов, — высказался Свинцов.

Он отметил, что паблики и Telegram-каналы, зарегистрированные в РКН и сотрудничающие с ним, должны будут внести изменения в работу. По словам депутата, если в публикации будет найдена ошибка или неточность, ее потребуется оперативно исправить и опубликовать опровержение или уточнение.

Если будет доказано, что какие-то паблики и каналы умышленно разгоняют фейковую информацию, то к ним, конечно, должны применяться штрафы. Если штрафы будут недостаточны, то вплоть до блокировки этих ресурсов. На первом этапе, я думаю, пока будет нелицензируемая деятельность, потому что СМИ необходимо получить лицензию. Паблики пока лицензию получать не будут, но ответственность для их администраторов должна быть близка к той, которая налагается на СМИ в случае, если они нарушают действие федерального закона, — резюмировал Свинцов.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в Госдуме не планируют запрещать рекламу в Telegram. По его словам, мессенджер оперативно отреагировал на закон о маркировке онлайн-рекламы, предложив рекламодателям разные инструменты для соблюдения новых правил.