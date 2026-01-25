Володин рассказал о принятых в поддержку студентов и вузов законах Володин: с 2021 года Госдума приняла около 30 законов в поддержку студенчества

Госдума с начала VIII созыва (сентябрь 2021 года) приняла порядка 30 законов, направленных на поддержку студентов и развития высшего образования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что депутаты уделяют особое внимание вопросам совершенствования образовательной системы и поддержке начинающих профессионалов.

С начала VIII созыва принято порядка 30 федеральных законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования. В их числе шесть законов, связанных с предоставлением гарантий и льгот при его получении участниками СВО и их детьми, — заявил он.

По его словам, в частности, принятие новых норм, повышающих пособие по беременности и родам для женщин-студенток, является важной поддержкой молодых семей. Согласно закону, с 1 сентября 2025-го выплаты начисляются исходя из полной величины прожиточного минимума для взрослого населения соответствующего региона проживания женщины, вне зависимости от наличия стипендии.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон «Об образовании в РФ», которые предполагают внедрение электронных студенческих билетов и зачетных книжек. Предполагается, что доступ к электронным копиям можно будет получить через ресурсы учебного заведения, портал госуслуг и мессенджер MAX.