17 декабря 2025 в 19:42

В России введут электронные зачетки и студенческие билеты

В Госдуме приняли поправки о вводе электронных студенческих билетов

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон «Об образовании в РФ», которые предполагают внедрение электронных студенческих билетов и зачетных книжек. По документу, опубликованному в думской базе, предполагается, что доступ к электронным копиям можно будет получить через ресурсы учебного заведения, портал «Госуслуги» и мессенджер MAX.

Отмечается, что изменения не коснутся студентов, чья подготовка связана с обороной и безопасностью страны. Они продолжат учебу с традиционными студенческими билетами и зачетками.

Ранее МГУ и СПбГУ попали в топ-3 рейтинга университетов стран БРИКС. Они заняли второе и третье места. Лидером второй год подряд был признан Пекинский университет Китая. В прошлогоднем рейтинге только МГУ входил в первую тройку, занимая вторую позицию. Третье место тогда присудили Университету Цинхуа из Пекина, который в 2025 году сместился на четвертую строчку. В десятку лучших вошли исключительно университеты России и Китая.

До этого депутат Ольга Пилипенко заявляла, что иностранные студенты, которые обучаются в России по квоте, не составляют конкуренции российским абитуриентам при поступлении в вузы. Она отмечала, что студенты из других стран обязаны проходить тестовые испытания.

