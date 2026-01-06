Атака США на Венесуэлу
В России сократят срок продажи конфискованного жилья

Совфед и Росимущество намерены сократить срок продажи конфискованных домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Совфед и Росимущество подготовили поправки, которые ускорят оборот конфискованного имущества, сообщила ТАСС член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. По ее словам, сейчас такое жилье нередко простаивает из-за длительной процедуры оформления.

В Совете Федерации РФ обсуждается инициатива, направленная на ускорение оборота конфискованного имущества. <…> Мы совместно с Росимуществом подготовили поправки в законодательство, которые должны резко сократить сроки реализации таких активов, — уточнила Уваркина.

По словам сенатора, законотворцы также прорабатывают механизм реализации этих средств на соцнужды. Уваркина отметила, что речь идет о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

Ранее сенатор Наталья Мельникова сообщила, что статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража. По ее словам, также для этой категории россиян есть льготы по земельному и транспортному налогам. Член Совфеда добавила, что льготы по земельному налогу позволяют уменьшить сумму к оплате на один земельный участок, который находится у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.

