В России сократят срок продажи конфискованного жилья

Совфед и Росимущество подготовили поправки, которые ускорят оборот конфискованного имущества, сообщила ТАСС член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. По ее словам, сейчас такое жилье нередко простаивает из-за длительной процедуры оформления.

В Совете Федерации РФ обсуждается инициатива, направленная на ускорение оборота конфискованного имущества. <…> Мы совместно с Росимуществом подготовили поправки в законодательство, которые должны резко сократить сроки реализации таких активов, — уточнила Уваркина.

По словам сенатора, законотворцы также прорабатывают механизм реализации этих средств на соцнужды. Уваркина отметила, что речь идет о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

