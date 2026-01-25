Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 19:27

Найдена неожиданная связь между жуткими травмами питомцев и стрессом хозяев

Домашние питомцы стали чаще истерить и отгрызать хвосты из-за стресса у хозяев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Домашние животные стали чаще впадать в истерические состояния на фоне зимней хандры и стресса их владельцев, сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка». Суета и раздражительность хозяев нарушают привычный ритм жизни питомцев и приводят к росту тревожных реакций, в том числе заставляя отгрызать хвосты.

По словам зоопсихолога Елизаветы Протасевич, животные вынуждены адаптироваться к нестабильному поведению людей, что нередко вызывает у них панические припадки. Она подчеркнула, что хозяева должны ограничить шум, частые визиты гостей и другие стресс-факторы.

Эксперт добавила, что котам и собакам помогают теплые лежанки, успокаивающие ошейники и диффузоры, создающие ощущение защищенности. Кроме того, как объяснила Протасевич, даже в период праздников и бытовой суеты режим дня животных должен оставаться стабильным.

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал работающим дистанционно хозяевам собак развлекать питомцев с помощью решения головоломок. Он порекомендовал в дни занятости придерживаться определенного режима и поощрять животное за прилежное поведение.

