«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия Рябков: в мире появилось много необычных вооружений

Военные технологии совершили «невероятный рывок» в последние годы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает ТАСС, в мире появилось множество необычных вооружений.

За последние годы в сфере военных технологий произошел невероятный рывок. Это и средства радиоэлектронной борьбы, и устройства направленной энергии, и боевые лазеры, — констатировал дипломат.

Замминистра иностранных дел России перечислил и другие возможные виды перспективного вооружения, включая электромагнитные пушки и рельсотроны. Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о новейших разработках американской армии.

Ранее Трамп заявил, что США разработали оружие, способное уничтожить «все» одной ракетой. По его словам, это вооружение обладает невиданной силой.

Военный эксперт Алексей Леонков позже заявил, что слова главы Белого о наличии у США оружия с огромной разрушительной силой вызывают большие сомнения. По его мнению, подобные высказывания американского лидера зачастую не имеют практического воплощения.