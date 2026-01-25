Более 30 тыс. человек могли погибнуть за два дня на протестах в Иране

Число погибших при массовых протестах в Иране 8 и 9 января может составлять 30 тыс. человек, сообщает Time со ссылкой на источники в Минздраве страны. По данным ведомства, экстренные службы столкнулись с нехваткой мешков для тел, а вместо машин скорой помощи использовали тягачи с прицепами.

Журналисты уточнили, что не могут подтвердить приведенные цифры, однако они совпадают с подсчетами врачей и сотрудников экстренных служб, которыми располагает редакция. Согласно этим данным, за два дня могли погибнуть 30 304 человека.

По словам врача Амира Парасты, готовившего закрытый отчет, в статистику не включили погибших, доставленных в морги военных госпиталей и находившихся в районах, где учет не велся. Он считает, что реальное число жертв выше.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года и быстро перекинулись на несколько городов. Толчком к акциям стало ухудшение экономической обстановки — ускорение инфляции, подорожание продовольствия и ослабление риала.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тегеран расценит любое нападение как полномасштабную войну против страны. Это сообщение прозвучало на фоне ожидаемого прибытия в регион американской ударной группы во главе с авианосцем и других сил США.