24 января 2026 в 10:42

Иран предупредил о риске войны при одном условии

Sky News: Иран видит в американском военном наращивании угрозу войны

ВС Ирана ВС Ирана Фото: Global Look Press
Тегеран расценит любое нападение как полномасштабную войну против страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Это заявление прозвучало на фоне ожидаемого прибытия в регион американской ударной группы во главе с авианосцем и других сил США.

Это военное наращивание, мы надеемся, что оно не предназначено для реального противостояния, но наши военные готовы к худшему сценарию, — сказал источник.

Тем временем стало известно, что две авиакомпании — нидерландская KLM и французская Air France — временно отменили полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирака и Ирана. Такое решение вызвано резкой эскалацией напряженности в регионе. Кроме этого, рейсы в Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив отменили или приостановили.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи рассказал, что в Иране во время беспорядков погибли более 3 тыс. человек. По его словам, в списке погибших числятся 2427 гражданских лиц и сотрудников силовых структур. Остальных жертв министр назвал террористами.

