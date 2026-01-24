Иран предупредил о риске войны при одном условии

Тегеран расценит любое нападение как полномасштабную войну против страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Это заявление прозвучало на фоне ожидаемого прибытия в регион американской ударной группы во главе с авианосцем и других сил США.

Это военное наращивание, мы надеемся, что оно не предназначено для реального противостояния, но наши военные готовы к худшему сценарию, — сказал источник.

Тем временем стало известно, что две авиакомпании — нидерландская KLM и французская Air France — временно отменили полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирака и Ирана. Такое решение вызвано резкой эскалацией напряженности в регионе. Кроме этого, рейсы в Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив отменили или приостановили.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи рассказал, что в Иране во время беспорядков погибли более 3 тыс. человек. По его словам, в списке погибших числятся 2427 гражданских лиц и сотрудников силовых структур. Остальных жертв министр назвал террористами.