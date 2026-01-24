Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 04:39

Две авиакомпании перестали пускать самолеты над Израилем, Ираком и Ираном

Авиакомпании KLM и Air France отменили полеты над Израилем, Ираком и Ираном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Две авиакомпании — нидерландская KLM и французская Air France — временно отменили полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирака и Ирана, сообщают порталы NU.nl и N12. В материалах указано, что такое решение вызвано резкой эскалацией напряженности в регионе.

Кроме этого, рейсы в Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив отменили или приостановили. В компаниях пояснили, что это целесообразно для безопасности экипажей и пассажиров на фоне военной активности и политики США.

Ранее старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин заявил, что американская политика в отношении Ирана стала гораздо жестче за время президентства Дональда Трампа. По его словам, действия Вашингтона в отношении Тегерана приобрели более воинственный характер.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Иран о готовности применить силу небывалого масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Он подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Ирана.

