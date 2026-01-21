Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:59

«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американская политика в отношении Ирана стала гораздо жестче за время президентства Дональда Трампа, заявил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, действия Вашингтона в отношении Тегерана приобрели более воинственный характер.

Эксперт напомнил, что демократы во главе с экс-президентом США Джо Байденом ранее поддерживали диалог с Ираном по ряду вопросов. И хотя республиканцы в прошлом также прибегали к переговорам, нынешний глава Белого дома, по мнению Сажина, занял более жесткую позицию.

Политика США в отношении Ирана стала более воинственной. Демократы и Байден прежде всего вели диалог с Тегераном по некоторым вопросам. Республиканцы раньше тоже вели диалог, но Трамп занял более резкую позицию. Он начал с того, что в 2018 году вывел США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, также известный как Соглашение по иранской ядерной программе. — NEWS.ru), — отметил Сажин.

Затем американская администрация выдвинула в адрес Тегерана несколько ключевых требований и на протяжении последнего года активно на них настаивает. По мнению востоковеда, Трамп ясно дал понять, что в случае отказа Ирана выполнить эти условия США могут рассмотреть возможность силового решения проблемы.

Ранее Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. По словам республиканца, вся страна «взлетит на воздух». Так он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны Тегерана.
Иран
США
Дональд Трамп
Тегеран
Вашингтон
