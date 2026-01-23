В МИД Ирана назвали точное число жертв беспорядков Глава МИД Ирана Аракчи подтвердил гибель 3117 человек во время беспорядков

В Иране во время беспорядков погибло более трех тысяч человек, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в соцсети X. По его словам, в списке погибших числятся 2427 гражданских лиц и сотрудников силовых структур. Остальных жертв министр назвал террористами.

Общее число погибших — 3117, гражданские и сотрудники сил безопасности — 2427, террористы — 690, — написал Аракчи.

По его словам, были повреждены или уничтожены 305 автомобилей скорой помощи и автобусов, 24 автозаправочные станции, около 700 магазинов и 300 частных домов. Ущерб также был нанесен 750 банкам, 414 государственным зданиям, 749 полицейским участкам.

Кроме того, пострадали 200 школ, 350 мечетей, 15 библиотек и две армянские церкви. Известно о повреждении 253 автобусных остановок, 600 банкоматов и 800 частных автомобилей.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам, которые планировали посетить Иран, лучше пересмотреть свои планы. По словам дипломата, соотечественникам в Иране стоит придерживаться разумных мер предосторожности.

До этого израильские пули обнаружили в телах детей, погибших в ходе протестов в Иране. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие фрагментов боеприпасов. Источник в иранских силовых структурах рассказал о двух маленьких девочках, убитых террористами.