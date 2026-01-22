Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 15:08

Захарова попросила россиян отложить поездки в ближневосточную страну

Захарова: россиянам лучше отложить поездки в Иран

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россиянам, которые планировали посетить Иран, лучше пересмотреть свои планы, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, соотечественникам в Иране стоит придерживаться разумных мер предосторожности.

Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, просим отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью, — заявила она.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в Москве продолжают получать сообщения о случаях дискриминации, необоснованных ограничений и некорректного обращения с гражданами России при въезде в Молдавию. В пресс-службе дипведомства попросили российских граждан взвесить все за и против и по возможности отложить поездку в республику.

До этого гражданам Индии порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль. Во внешнеполитическом ведомстве отметили нестабильную обстановку в регионе. Дипломаты также обратились к индийцам, уже находящимся на израильской территории, с призывом соблюдать меры предосторожности.

