Израильские пули нашли в телах погибших в Иране детей

Израильские боевые пули обнаружены в телах детей, погибших в ходе протестов в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики. По его данным, судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие фрагментов боеприпасов. В частности, израильские пули нашли в теле восьмилетней девочки из Исфахана.

Это была восьмилетняя девочка из Исфахана, которая во время недавних беспорядков отправилась за покупками с семьей и была смертельно ранена выстрелами террористов в живот, подбородок и затылок, — говорится в сообщении.

Еще один ребенок, трехлетняя Мелина Асади из Керманшаха, погибла 7 января. Вечером того дня отец отправился с ней в аптеку, чтобы купить детскую смесь и лекарство от простуды.

На обратном пути она сзади внезапно подверглась обстрелу террористов и погибла, — добавил источник.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал Израиль и США причастными к организации беспорядков в Исламской Республике. По его словам, страны сыграли главную роль в недавних событиях.