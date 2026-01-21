Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 09:28

Израильские пули нашли в телах погибших в Иране детей

Иранская семья проходит мимо портретов иранских детей, погибших в результате израильских атак Иранская семья проходит мимо портретов иранских детей, погибших в результате израильских атак Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Израильские боевые пули обнаружены в телах детей, погибших в ходе протестов в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики. По его данным, судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие фрагментов боеприпасов. В частности, израильские пули нашли в теле восьмилетней девочки из Исфахана.

Это была восьмилетняя девочка из Исфахана, которая во время недавних беспорядков отправилась за покупками с семьей и была смертельно ранена выстрелами террористов в живот, подбородок и затылок, — говорится в сообщении.

Еще один ребенок, трехлетняя Мелина Асади из Керманшаха, погибла 7 января. Вечером того дня отец отправился с ней в аптеку, чтобы купить детскую смесь и лекарство от простуды.

На обратном пути она сзади внезапно подверглась обстрелу террористов и погибла, — добавил источник.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал Израиль и США причастными к организации беспорядков в Исламской Республике. По его словам, страны сыграли главную роль в недавних событиях.

Иран
беспорядки
протесты
дети
убийства
погибшие
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
«Смертный приговор»: аналитик предрек конец НАТО из-за Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.