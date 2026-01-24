Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного ужина всей семьей.

Получается обалденная вкуснятина: сочные кусочки курицы и нежная картошка в ароматной луковой поджарке, скрепленные пышным, золотистым и слегка румяным яичным «одеялом».

Для приготовления вам понадобится: 3–4 картофелины, 300 г куриного филе, 1 крупная луковица, 4 яйца, 100 мл молока или сливок, 50 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло. Картошку и курицу нарежьте небольшими кубиками, лук — полукольцами. Обжарьте лук до мягкости, добавьте курицу, затем картошку. Жарьте 10–12 минут под крышкой, помешивая, до мягкости картофеля. Посолите, поперчите, приправьте паприкой. Взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Равномерно залейте яичной смесью содержимое сковороды. Посыпьте тертым сыром. Готовьте под крышкой на медленном огне 10–12 минут, затем поставьте под гриль на 2–3 минуты для румяной корочки. Подавайте горячим, разрезав на порции прямо в сковороде.

