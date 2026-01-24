Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 14:35

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного ужина всей семьей.

Получается обалденная вкуснятина: сочные кусочки курицы и нежная картошка в ароматной луковой поджарке, скрепленные пышным, золотистым и слегка румяным яичным «одеялом».

Для приготовления вам понадобится: 3–4 картофелины, 300 г куриного филе, 1 крупная луковица, 4 яйца, 100 мл молока или сливок, 50 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло. Картошку и курицу нарежьте небольшими кубиками, лук — полукольцами. Обжарьте лук до мягкости, добавьте курицу, затем картошку. Жарьте 10–12 минут под крышкой, помешивая, до мягкости картофеля. Посолите, поперчите, приправьте паприкой. Взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Равномерно залейте яичной смесью содержимое сковороды. Посыпьте тертым сыром. Готовьте под крышкой на медленном огне 10–12 минут, затем поставьте под гриль на 2–3 минуты для румяной корочки. Подавайте горячим, разрезав на порции прямо в сковороде.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
запеканки
кулинария
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Стало известно, как умер Олейников
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.