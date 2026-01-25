ВСУ покарали за Пензу, горе в семье Соколова, дело Усольцевых: что дальше

ВСУ покарали за Пензу, горе в семье Соколова, дело Усольцевых: что дальше

Источники сообщили, что военнослужащие ВС России отомстили ВСУ за атаку на Пензу, актер Андрей Соколов рассказал о смерти своего самого близкого человека, сын пропавших в красноярской тайге Усольцевых сделал шокирующее заявление — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Дали жару: как ВСУ поплатились за атаку на Пензу?

ВСУ 23 января предприняли попытку удара по Пензе беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание на нефтебазе, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Он подчеркнул, что в борьбе с пламенем были задействованы более 100 человек и порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда. Обошлось без погибших и пострадавших.

По словам военкоров, ВС РФ дали жару и отомстили украинским военнослужащим за Пензу. Так, в ночь на 24 января российская армия провела одну из наиболее насыщенных по плотности и географии атак за последнее время, с акцентом на БПЛА и серийное давление на тыловую инфраструктуру, отметил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Основной фокус кампании — северо-восток Украины (Харьковская и Сумская области) и киевская агломерация, где атака длилась фактически без перерывов. Отмечается широкое использование беспилотников по законным целям в городах-миллионниках и ключевым логистическим узлам. География ударов охватила сразу несколько оперативных направлений — от Черниговской и Полтавской областей до Днепропетровской и ДНР. Отдельно выделяется системная работа по законным целям в Киевской области», — уточнил он.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Харьковской области основной целью стала электрическая подстанция «Лосевое», в атаке были задействованы порядка 25 БПЛА. По версии подпольщика, удары пришлись по узлам распределения и трансформации, после чего на объекте начался крупный пожар, зафиксированы серьезные повреждения оборудования.

«Характер удара указывает на попытку обесточить промышленный кластер Харькова, а также осложнить работу предприятий, задействованных в ремонте техники, логистике и обеспечении ВСУ. Подстанция „Лосевое“ — один из ключевых элементов энергоснабжения восточной части города и прилегающих промзон, поэтому ее вывод из строя имеет не локальный, а системный эффект», — пояснил он.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие дни стоит ожидать продолжения волновых атак БПЛА на объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.

«С высокой вероятностью прогнозируется удар по Трипольской ТЭЦ как по одному из последних устойчивых элементов энергоснабжения центрального региона. Параллельно ожидаются удары по подстанциям на западе Украины», — заявил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Первый секс-символ перестройки понес горькую утрату

Народный артист России Андрей Соколов сообщил о смерти своей матери. Женщина скончалась на 92-м году жизни. Причины не раскрываются. Трогательный пост актер опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Андрей Соколов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«08.10.1934 — 24.01.2026. Ну вот и все… Единственный человек на свете, который тебя любит, это мама. Бескорыстно, искренне, молча. Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем», — отметил Соколов.

Он поблагодарил мать за любовь, а также призвал беречь родителей. В комментариях поклонники, коллеги и друзья передали искренние соболезнования Соколову. Среди них Игорь Николаев, Игорь Крутой, Елена Ксенофонтова, Екатерина Соломатина и Глафира Тарханова.

Соколов получил наибольшую известность после главной роли в фильме режиссера Василия Пичула «Маленькая Вера». Кроме того, его называли первым секс-символом перестройки. В фильмографии актера насчитывается более 80 работ. Он снимался в таких проектах, как «Аманат», «Я остаюсь», «Раз, два — горе не беда!», «Палач», «Вампиры средней полосы», «Царь Иван Грозный», «Предсказание», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя».

Сын Усольцевых выступил с новым шокирующим заявлением

Слух об обнаруженных в брошенном семьей Усольцевых автомобиле 300 тыс. рублей придумали специально, чтобы «тема не угасла», заявил сын исчезнувших супругов Даниил Баталов. По его словам, на самом деле там не было никаких денег. Мужчина уверен, что его родственники до сих пор живы.

«Про найденные в машине деньги придумали журналисты, которые хотели поднять упавший интерес к теме. Потому что не было никаких денег там! Я лично подписывал тогда согласие на вскрытие автомобиля, при мне полицейские разбили окно, вскрыли машину. И выпотрошили ее полностью», — отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Баталова, правоохранители заклеили разбитое окно автомобиля после обыска. В материале предположили, что, может быть, кто-то потом отклеил окно и положил в машину 300 тыс. рублей, чтобы направить следователей по неправильному следу.

До этого друг семьи Усольцевых медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев выразил мнение, что глава семьи Сергей мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением. Также Дегтярев рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами.

«Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно. Поэтому он и купил нож. Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы. Сергей — убийца своей семьи. Что-то с ним происходило в последнее время неладное. Это и вылилось в страшное преступление», — уверен Дегтярев.

Поиски пропавшей осенью 2025 года семьи Усольцевых в Красноярском крае возобновятся весной, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. По ее словам, в процессе будут учтены новые данные. Основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка.

