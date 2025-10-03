«Пакеты и детское кресло»: следователи нашли машину пропавшей в тайге семьи Сумку и детское кресло обнаружили в машине пропавшей в Красноярском крае семьи

Женские кроссовки, сумку и детское кресло обнаружили в машине семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, заявили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. При этом в автомобиле отсутствовало туристическое снаряжение, подчеркнули в ведомстве.

В машине [обнаружили] кресло детское, кроссовки женщины, сумочку ее и пакеты. Нет туристического ничего, — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи осмотрели туристическую тропу, два охотничьих домика и прилегающую таежную местность, однако никаких следов, указывающих на пребывание людей, найти не удалось. По факту исчезновения семьи продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Туристов ищут сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Также задействованы беспилотники.

По мнению спасателя Артура Давыденко, семья Усольцевых могла стать жертвой нападения медведя. При этом, по его словам, история знает примеры чудесного спасения в самых безнадежных ситуациях, что вселяет надежду. Прошедшие с момента исчезновения трое суток не являются критическим сроком, уточнил эксперт.