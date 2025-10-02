Спасатель ответил, что могло случиться с пропавшей семьей под Красноярском Спасатель Давыденко: на пропавшую семью под Красноярском мог напасть медведь

Семья Усольцевых, которая пропала в тайге под Красноярском, могла стать жертвой нападения медведя или недоброжелательного человека, заявил NEWS.ru спасатель, директор тренинг-центра «Команда 112» Артур Давыденко. По его словам, история знает примеры чудесного спасения в самых безнадежных ситуациях, что вселяет надежду. Он отметил, что прошедшие с момента исчезновения трое суток не являются критическим сроком.

Произойти с Усольцевыми могло все, что угодно. Самое плохое — встреча с медведем. Встреча с недобрыми людьми — еще хуже. Что касается шансов на спасение, то они есть всегда, пока не доказано обратное. Тем более, что всего трое суток прошло. Если вспомнить сравнительно недавнее происшествие в Охотском море, когда один из трех неудачливых путешественников, если не ошибаюсь, выживал 67 дней. Все это время он плыл по воле ветра и волн. И все-таки он выжил, — пояснил Давыденко.

Спасатель пояснил, что взрослые могут согревать ребенка, поместив его между собой и используя тепло собственных тел. По его словам, это значительно увеличивает шансы на выживание в холодных условиях.

Что касается температуры: пропавших в тайге трое. Слабое звено у семьи Усольцевых — это пятилетний ребенок. Согреться для двоих людей уже гораздо проще, чем для одного, путем обыкновенного обмена теплом между двумя телами. Плотно прижимаетесь друг к другу, ребенка можно положить между собой и укрыться всем, чем возможно. Так можно переждать ночь, — подытожил Давыденко.

Ранее сообщалось, что автомобиль потерявшейся семьи Усольцевых из Красноярского края нашли в поселке Кутурчин. В настоящее время семейство с ребенком ищут свыше 70 человек. К поиску привлекли квадроциклы, вертолеты и беспилотники.