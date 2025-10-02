Появились новые детали в исчезновении семьи с ребенком в Минской петле Машину потерявшейся семьи из Красноярского края нашли в поселке Кутурчин

Автомобиль потерявшейся семьи Усольцевых из Красноярского края нашли в поселке Кутурчин, передает Telegram-канал Mash. По его данным, в настоящее время семейство с ребенком ищут свыше 70 человек. К поиску привлекли квадроциклы, вертолеты и беспилотники.

Семья из трех человек пропала во время туристического похода в местности Минская петля в Красноярском крае. По данным регионального ГУ МВД, отец, мать и ребенок отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября, и после этого связь с ней прекратилась.

Также стало известно, что житель Красноярска пропал на Сахалине. 65-летний мужчина ведет активный образ жизни и на острове собирался заниматься подводным плаванием, но уже больше месяца не выходит на связь. Волонтеры начали искать пропавшего. Уже выяснилось, что на самом деле билеты мужчина взял только до Владивостока.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.









