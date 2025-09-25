Житель Красноярска пропал на Сахалине, сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник. 65-летний мужчина ведет активный образ жизни и на острове собирался заниматься подводным плаванием, но уже больше месяца не выходит на связь.

Он улетал для подводного плавания. Грубо говоря, очень активный гражданин. Увлекается скалолазанием, плаванием, мотобайками. Активный образ жизни ведет, — рассказал знакомый пропавшего.

Волонтеры начали искать пропавшего. Уже выяснилось, что на самом деле билеты мужчина взял только до Владивостока.

