Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:04

Житель Красноярска пропал на Сахалине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Красноярска пропал на Сахалине, сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник. 65-летний мужчина ведет активный образ жизни и на острове собирался заниматься подводным плаванием, но уже больше месяца не выходит на связь.

Он улетал для подводного плавания. Грубо говоря, очень активный гражданин. Увлекается скалолазанием, плаванием, мотобайками. Активный образ жизни ведет, — рассказал знакомый пропавшего.

Волонтеры начали искать пропавшего. Уже выяснилось, что на самом деле билеты мужчина взял только до Владивостока.

Ранее сообщалось, что в Геленджике во время дайвинга погиб 36-летний турист. Инструктор клуба оставил мужчину без присмотра и вспомнил о нем лишь тогда, когда тот уже находился на дне. По предварительным данным, инструктор одновременно вел две пары дайверов, отвлекаясь на кормление рыб и осмотр подводных видов.

Красноярск
Сахалин
туристы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.