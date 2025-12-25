Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами В Красноярске задержали блогеров из-за издевательств над детьми и инвалидами

Красноярские правоохранители задержали блогеров 2007 года рождения, сообщили в управлении регионального МВД. Правоохранители увидели ролики в Сети, на которых предположительно подозреваемые агрессивно ведут себя в отношении детей и инвалидов.

Были обнаружены видеозаписи, на которых <…> красноярцы из хулиганских побуждений провоцируют окружающих на совершение неподобающих действий, а также ведут себя агрессивно по отношению к несовершеннолетним и лицам с ограниченными возможностями, — сообщили в ведомстве.

Против молодых людей составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Судьбу блогеров решит суд, уточнили в МВД.

