25 декабря 2025 в 19:38

Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами

В Красноярске задержали блогеров из-за издевательств над детьми и инвалидами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красноярские правоохранители задержали блогеров 2007 года рождения, сообщили в управлении регионального МВД. Правоохранители увидели ролики в Сети, на которых предположительно подозреваемые агрессивно ведут себя в отношении детей и инвалидов.

Были обнаружены видеозаписи, на которых <…> красноярцы из хулиганских побуждений провоцируют окружающих на совершение неподобающих действий, а также ведут себя агрессивно по отношению к несовершеннолетним и лицам с ограниченными возможностями, — сообщили в ведомстве.

Против молодых людей составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Судьбу блогеров решит суд, уточнили в МВД.

Ранее на известного блогера-татуировщика Антона Хорошего и его жену было совершено нападение с ружьем в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел ночью на проспекте Маршала Жукова. По словам блогера, во время движения перед его автомобилем резко затормозил внедорожник Nissan X-Trail без номерных знаков. Из машины вышел лысый мужчина, который начал агрессивно размахивать руками и странно улыбаться.

