Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 19:59

Россия бросила неожиданный вызов ЕС и НАТО

Захарова: Россия готова письменно оформить отсутствие агрессивных планов к НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия готова в письменной, юридически обязывающей форме зафиксировать отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает NEWS.ru, Москва сохраняет открытость для диалога на прагматичной и равноправной основе.

Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт, — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что ответственность за эскалацию обстановки и упущенные возможности в сфере безопасности лежит на западных странах, которые, по ее мнению, предпочли путь конфронтации.

Ранее Захарова заявила, что власти европейских государств не могут считаться элитой, потому что «заболели русофобией и нацизмом», что привело к значительному ущербу для экономики этих стран. В пример Захарова привела власти Германии, Италии, Франции и Испании. Представитель МИД отметила, что эти страны когда-то были благополучными, однако их нынешнее руководство ввергло собственный народ в кризис.

Мария Захарова
Россия
НАТО
Евросоюз
МИД
