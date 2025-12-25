В МИД РФ ответили на задержание вице-президента русской общины в Латвии Захарова назвала арест россиянина Гущина в Латвии политической репрессией

Задержание историка и вице-президента русской общины в Латвии Виктора Гущина Москва квалифицирует как политические репрессии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что Россия продолжит отстаивать права задержанного на всех профильных международных площадках, передает корреспондент NEWS.ru.

Незаконный арест Виктора Ивановича Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессий и притеснения по политическим мотивам, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что власти европейских государств не могут считаться элитой, потому что «заболели русофобией и нацизмом», что привело к значительному ущербу для экономики этих стран. В пример Захарова привела власти Германии, Италии, Франции и Испании. Представитель МИД отметила, что эти страны когда-то были благополучными, однако их нынешнее руководство ввергло собственный народ в кризис.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что выдворение из Латвии проживающих там и не подтвердивших знание латышского языка россиян беспрецедентно. По ее словам, МИД России совместно с другими государственными органами подготовил комплекс мер для их приема.