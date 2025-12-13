В России отреагировали на выдворение из Латвии россиян

Выдворение из Латвии проживающих там и не подтвердивших знание латышского языка россиян беспрецедентно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, МИД России совместно с другими государственными органами подготовил комплекс мер для их приема.

Конечно, случай абсолютно беспрецедентный, — отметила она.

По словам Москальковой, унижающее человеческое достоинство отношение фиксируется в Латвии на протяжении уже долгих лет. Она призвала Организацию Объединенных Наций реагировать на подобные случаи.

До этого выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер рассказал, что в стране нарастает недовольство властями. По словам мужчины, жители республики жалуются на повышение цен, но боятся говорить об этом публично.

