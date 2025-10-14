Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:28

Выдворенный из Латвии пенсионер заявил о недовольстве народа властями

RT: в Латвии нарастает недовольство властями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер рассказал, что в стране нарастает недовольство властями. По его словам, переданным RT, жители республики жалуются на рост цен, но боятся говорить об этом публично.

Простые люди, как бы вам сказать, ведут диванные разговоры. В глаза начальству, обществу боятся что-то сказать, а за глаза недовольны, конечно, все дорожает: электричество, все, — отметил он.

Ранее сообщалось, что 74-летнего пенсионера выдворили из Латвии за то, что он не смог сдать экзамен по языку в 2023 году. Позже ему заблокировали пенсию и лишили вида на жительство. Русскоязычный мужчина сейчас пребывает в Москве без паспорта.

Также сообщалось, что жителям Латвии, которым грозит депортация, предложили взять платные курсы по изучению латышского языка, чтобы успешно сдать языковой экзамен. По информации SHOT, стоимость таких курсов достигает 200 тысяч рублей.

Латвия
Европа
депортации
русскоязычные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге
Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе
Названы сроки роспуска Минской группы ОБСЕ
Сальдо раскрыл последствия нового удара ВСУ по Херсонской области
Экономист подсчитал выгоду депозитов при использовании застрахованной суммы
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.