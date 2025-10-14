Выдворенный из Латвии пенсионер заявил о недовольстве народа властями

Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер рассказал, что в стране нарастает недовольство властями. По его словам, переданным RT, жители республики жалуются на рост цен, но боятся говорить об этом публично.

Простые люди, как бы вам сказать, ведут диванные разговоры. В глаза начальству, обществу боятся что-то сказать, а за глаза недовольны, конечно, все дорожает: электричество, все, — отметил он.

Ранее сообщалось, что 74-летнего пенсионера выдворили из Латвии за то, что он не смог сдать экзамен по языку в 2023 году. Позже ему заблокировали пенсию и лишили вида на жительство. Русскоязычный мужчина сейчас пребывает в Москве без паспорта.

Также сообщалось, что жителям Латвии, которым грозит депортация, предложили взять платные курсы по изучению латышского языка, чтобы успешно сдать языковой экзамен. По информации SHOT, стоимость таких курсов достигает 200 тысяч рублей.