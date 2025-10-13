Россиянам предложили курсы за 200 тыс. рублей на родине «Черного бальзама» В Латвии россиянам под угрозой депортации предложили курсы за 200 тыс. рублей

В Латвии россиянам, которым грозит депортация, предложили изучить латышский язык. По информации SHOT, стоимость курсов достигает 200 тыс. рублей. В зоне риска оказались, прежде всего, пенсионеры.

В последние дни вопрос о выдворении россиян стал в балтийской республике особенно актуальным. Чтобы избежать депортации, необходимо подтвердить знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности. Многие пожилые люди отказываются сдавать тест, так как не имеют возможности практиковать язык.

Латыши, выступающие в защиту русскоязычного населения, заявляют, что такие меры противоречат демократическим принципам Евросоюза. Они также выражают недовольство тем, что аналогичные требования не применяются к украинцам, многие из которых также не владеют латышским на базовом уровне.

Местные жители подчеркивают, что их язык не так распространен, как русский, что приводит к завышению цен на подготовку к тестам. Таким образом, стоимость курсов составляет около €2 тыс. (примерно 190 тыс. рублей), при этом существует риск не сдать экзамен с первого раза. С 13 октября все, кто не пройдет тест, могут потерять вид на жительство и будут принудительно выдворены Государственной пограничной охраной.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Латвии о депортации 841 россиянина представляет собой проявление нацизма. Граждан принудили покинуть страну до 13 октября.