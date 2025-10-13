Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:07

Россиянам предложили курсы за 200 тыс. рублей на родине «Черного бальзама»

В Латвии россиянам под угрозой депортации предложили курсы за 200 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Латвии россиянам, которым грозит депортация, предложили изучить латышский язык. По информации SHOT, стоимость курсов достигает 200 тыс. рублей. В зоне риска оказались, прежде всего, пенсионеры.

В последние дни вопрос о выдворении россиян стал в балтийской республике особенно актуальным. Чтобы избежать депортации, необходимо подтвердить знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности. Многие пожилые люди отказываются сдавать тест, так как не имеют возможности практиковать язык.

Латыши, выступающие в защиту русскоязычного населения, заявляют, что такие меры противоречат демократическим принципам Евросоюза. Они также выражают недовольство тем, что аналогичные требования не применяются к украинцам, многие из которых также не владеют латышским на базовом уровне.

Местные жители подчеркивают, что их язык не так распространен, как русский, что приводит к завышению цен на подготовку к тестам. Таким образом, стоимость курсов составляет около €2 тыс. (примерно 190 тыс. рублей), при этом существует риск не сдать экзамен с первого раза. С 13 октября все, кто не пройдет тест, могут потерять вид на жительство и будут принудительно выдворены Государственной пограничной охраной.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Латвии о депортации 841 россиянина представляет собой проявление нацизма. Граждан принудили покинуть страну до 13 октября.

Латвия
россияне
депортации
курсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Россию вернули карту двухвековой давности, похищенную в годы ВОВ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Раскрыто наследство актрисы Дайан Китон
Мужчина бросился спасать тонущую жену, но скончался сам
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.