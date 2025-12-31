Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 14:07

«Ты — русский, я — украинец»: боец ВСУ спас раненого российского солдата

Украинский боец Шевченко спас россиянина и сдался в плен

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Украинский военнослужащий Сергей Шевченко оказался под атакой БПЛА ВСУ, после чего помог раненому российскому бойцу и решил сдаться в плен, передает РИА Новости. Инцидент произошел в Гуляйполе Запорожской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Боец пояснил, что во время обстрела тяжелым беспилотником «Баба-Яга» произошел взрыв. Очнувшись, он услышал крики и заметил рядом раненого российского военнослужащего.

Очнулся, слышу крики какие-то. Поворачиваю голову недалеко от меня пацанчик лежит молодой... Говорю — «ты что, русский?», он — да. Говорю — «ну а я украинец, — сказал Шевченко.

Он помог бойцу перевязать раны, дал ему бинты и обезболивающее, после чего они вместе дождались, пока дрон покинет зону боевых действий. Вскоре к ним подошли российские военные, которым Шевченко добровольно сдался.

Ранее пленный Роман Дубовик рассказал, что военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка (225-й ОШП) ВСУ принуждали использовать бутылки для справления нужды. Также им выдавали медикаменты под видом витаминных добавок. К солдатам также применяли жестокие методы воспитания, включая привязывание к деревьям и избиения.

