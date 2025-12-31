Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 15:15

Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов

Regions.ru: в июле 2026 года у Весов начнется период большого карьерного успеха

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Год Огненной Лошади станет для Весов временем гармоничного развития и улучшения отношений, а в июле начнется период большого карьерного успеха, сообщает Regions.ru. Эксперты назвали конкретные благоприятные дни в каждом месяце 2026 года для карьеры, финансов и личной жизни, а также выделили периоды, когда стоит быть осторожнее.

Наиболее продуктивными для активных действий, переговоров и продвижения проектов станут периоды с 15 по 24 января, с 7 по 15 июля и с 3 по 10 августа. Для укрепления отношений и семьи особенно благоприятны дни с 4 по 12 апреля.

Одновременно астрологи предупреждают о напряженных периодах из-за сложных аспектов Марса и Меркурия. В дни с 18 по 21 февраля, с 5 по 7 июня и с 12 по 14 ноября Весам рекомендуется избегать крупных финансовых решений, споров и резких действий.

Общая рекомендация для знака — использовать энергию года для выстраивания баланса между карьерой, личной жизнью и финансами. Весну, сентябрь и декабрь стоит посвятить анализу и укреплению отношений, а неблагоприятные дни — оценке рисков и подготовке будущих инициатив.

Ранее стало известно, что удача в 2026 году будет на стороне смелых, инициативных и творческих людей. По мнению астрологов, особенно будет благоприятен год для творческих личностей и работников в сферах образования, права и госслужбы.

Читайте также
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Общество
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Мировое финансовое издание получило худший результат в истории прогнозов
Европа
Мировое финансовое издание получило худший результат в истории прогнозов
Подсели всей семьей на это горячее «Сказочное гнездо»: куриное филе с грибами, под шубкой из расплавленного сыра
Общество
Подсели всей семьей на это горячее «Сказочное гнездо»: куриное филе с грибами, под шубкой из расплавленного сыра
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Власть
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
2026 год принесет судьбоносные встречи: два знака Зодиака изменят жизнь в любви и финансах
Общество
2026 год принесет судьбоносные встречи: два знака Зодиака изменят жизнь в любви и финансах
прогнозы
Новый год
знаки зодиака
астрология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.