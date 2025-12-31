Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов Regions.ru: в июле 2026 года у Весов начнется период большого карьерного успеха

Год Огненной Лошади станет для Весов временем гармоничного развития и улучшения отношений, а в июле начнется период большого карьерного успеха, сообщает Regions.ru. Эксперты назвали конкретные благоприятные дни в каждом месяце 2026 года для карьеры, финансов и личной жизни, а также выделили периоды, когда стоит быть осторожнее.

Наиболее продуктивными для активных действий, переговоров и продвижения проектов станут периоды с 15 по 24 января, с 7 по 15 июля и с 3 по 10 августа. Для укрепления отношений и семьи особенно благоприятны дни с 4 по 12 апреля.

Одновременно астрологи предупреждают о напряженных периодах из-за сложных аспектов Марса и Меркурия. В дни с 18 по 21 февраля, с 5 по 7 июня и с 12 по 14 ноября Весам рекомендуется избегать крупных финансовых решений, споров и резких действий.

Общая рекомендация для знака — использовать энергию года для выстраивания баланса между карьерой, личной жизнью и финансами. Весну, сентябрь и декабрь стоит посвятить анализу и укреплению отношений, а неблагоприятные дни — оценке рисков и подготовке будущих инициатив.

Ранее стало известно, что удача в 2026 году будет на стороне смелых, инициативных и творческих людей. По мнению астрологов, особенно будет благоприятен год для творческих личностей и работников в сферах образования, права и госслужбы.