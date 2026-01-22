Путин назвал новых глав комиссии по развитию микроэлектроники Путин: Мантуров и Фурсенко возглавят комиссию по развитию микроэлектроники

Главами межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники станут первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник главы РФ Андрей Фурсенко, заявил президент России Владимир Путин на совещании. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, администрации лидера и правительству также необходимо определить детали работы подобной комиссии.

Считаю необходимым, чтобы ее [комиссию по развитию микроэлектроники] возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко, — заявил Путин.

Президент также призвал повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. Он отметил, что межведомственная комиссия должна не просто сформироваться в определенную структуру, а оперативно решать проблемы и возникающие вопросы в сфере микроэлектроники.

Ранее Путин заявил, что в России нужно нарастить усилия по созданию отечественной платформы в области микроэлектроники. Он отметил, что вопрос неоднократно обсуждали и в публичном поле, и в закрытом формате.