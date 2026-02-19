Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 17:34

Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники

Медведев призвал радикально изменить ситуацию в микроэлектронике

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия существенно отстает в сфере микроэлектроники, требуется радикально менять ситуацию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия должна в полном объеме обеспечивать себя в особо важных отраслях, в том числе в атомной, в ряде оборонных предприятий и в сфере микроэлектроники, сообщает ТАСС.

Микроэлектроника, о которой Денис Валентинович [Мантуров] сказал. Мы действительно очень сильно отстали. Причины анализировать не буду, больше даже скажу, к сожалению, пока попытки ситуацию поменять не привели к каким-то радикальным изменениям. Но нам обязательно нужно будет это сделать, — отметил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что главами межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники станут первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник главы РФ Андрей Фурсенко. По его словам, администрации лидера и правительству также необходимо определить детали работы подобной комиссии.

До этого Путин заявил, что в России нужно нарастить усилия по созданию отечественной платформы в области микроэлектроники. Он отметил, что вопрос неоднократно обсуждали и в публичном поле, и в закрытом формате.

Совбез РФ
Дмитрий Медведев
микроэлектроника
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чуть на дурку не уехал»: клиенты украинского банка проснулись без денег
«Совсем больная»: Тодоренко сняла на видео мучившегося от судорог Топалова
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля
Власти РФ надеются на закон о «российской полке» для магазинов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.