Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники

Россия существенно отстает в сфере микроэлектроники, требуется радикально менять ситуацию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия должна в полном объеме обеспечивать себя в особо важных отраслях, в том числе в атомной, в ряде оборонных предприятий и в сфере микроэлектроники, сообщает ТАСС.

Микроэлектроника, о которой Денис Валентинович [Мантуров] сказал. Мы действительно очень сильно отстали. Причины анализировать не буду, больше даже скажу, к сожалению, пока попытки ситуацию поменять не привели к каким-то радикальным изменениям. Но нам обязательно нужно будет это сделать, — отметил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что главами межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники станут первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник главы РФ Андрей Фурсенко. По его словам, администрации лидера и правительству также необходимо определить детали работы подобной комиссии.

До этого Путин заявил, что в России нужно нарастить усилия по созданию отечественной платформы в области микроэлектроники. Он отметил, что вопрос неоднократно обсуждали и в публичном поле, и в закрытом формате.