«С глазу на глаз»: Путин дал важное поручение по микроэлектронике Путин поручил ускорить создание российской платформы в области микроэлектроники

Нужно нарастить усилия по созданию российской платформы в области микроэлектроники, заявил президент России Владимир Путин на совещании. Он отметил, что вопрос неоднократно обсуждали и в публичном поле, и в закрытом формате.

Необходимо наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники. Мы с вами, со многими здесь присутствующими, постоянно, на протяжении уже многих месяцев возвращаемся к этому вопросу — и с глазу на глаз, и в более широком составе постоянно об этом говорим, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что необходимо усиливать те преимущества, которыми Россия обладает в этой области. Президент также призвал расширить работу ученых с компаниями и реальным сектором производства.

