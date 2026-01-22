Правительственное совещание с участием Путина едва не прервалось Во время совещания Путина с кабмином прозвучал звонок по спецсвязи

Во время совещания президента России Владимира Путина с правительством раздался телефонный звонок по специальной связи, следует из опубликованной пресс-службой Кремля видеозаписи. Инцидент произошел в тот момент, когда вице-премьер Марат Хуснуллин выступал с докладом по жилищной политике.

Телефонный аппарат, установленный в зале, подал сигнал пять раз. Однако докладчик не прервал свое выступление, продолжив говорить, пока звонок не стих. Никто из присутствующих, включая президента, не отреагировал на звук.

Ранее стало известно, что Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в так называемый Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных ранее США, отметил российский глава в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

До этого Путин сообщил о получении личного обращения от своего американского коллеги Дональда Трампа. В нем содержалось приглашение принять участие в работе так называемого Совета мира. Глава российского государства отметил, что подобные инициативы, исходящие от действующего президента США, заслуживают внимания. Он поблагодарил Трампа за это предложение.