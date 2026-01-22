Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 02:19

Правительственное совещание с участием Путина едва не прервалось

Во время совещания Путина с кабмином прозвучал звонок по спецсвязи

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Во время совещания президента России Владимира Путина с правительством раздался телефонный звонок по специальной связи, следует из опубликованной пресс-службой Кремля видеозаписи. Инцидент произошел в тот момент, когда вице-премьер Марат Хуснуллин выступал с докладом по жилищной политике.

Телефонный аппарат, установленный в зале, подал сигнал пять раз. Однако докладчик не прервал свое выступление, продолжив говорить, пока звонок не стих. Никто из присутствующих, включая президента, не отреагировал на звук.

Ранее стало известно, что Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в так называемый Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных ранее США, отметил российский глава в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

До этого Путин сообщил о получении личного обращения от своего американского коллеги Дональда Трампа. В нем содержалось приглашение принять участие в работе так называемого Совета мира. Глава российского государства отметил, что подобные инициативы, исходящие от действующего президента США, заслуживают внимания. Он поблагодарил Трампа за это предложение.

Владимир Путин
Кремль
Правительство РФ
совещания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, кто из соратников Трампа против силового захвата Гренландии
«Хорошая традиция»: глава РФПИ оценил новый коррупционный скандал в Киеве
Пленный рассказал, как инструкторы ВСУ контролируют быт мобилизованных
Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль
Юрист дал совет, как защитить себя от «схемы Долиной»
Русский «Орешник» уже не догнать: супероружие РФ сеет панику в ЕС и США
Разрыв связей с РФ, эмиграция, высмеивание СВО: где сейчас Руслан Белый
В РФПИ озвучили, какую следующую сделку могут заключить США
Трамп подтвердил процесс подготовки будущей сделки по Гренландии
Российский боец вытащил из огня восьмерых раненых товарищей
Госдума продолжит борьбу для защиты исторической правды
Нейросети ломают мозг. Как пользоваться ИИ, чтобы не отупеть
Правительственное совещание с участием Путина едва не прервалось
Китай готов содействовать урегулированию одного из конфликтов
Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов
Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил
«Начищу ботинки»: премьер Венгрии анонсировал важную встречу в Давосе
Международная федерация хоккея вынесла вердикт по российским сборным
«Иногда нужен диктатор»: Трамп ответил на обвинения в свой адрес
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.