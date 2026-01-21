Путин рассказал о приглашении Трампа в новый международный орган Путин заявил, что Трамп направил личное обращение с приглашением в Совет мира

Президент России Владимир Путин заявил о получении личного обращения от своего американского коллеги Дональда Трампа. В нем содержится приглашение принять участие в работе так называемого Совета мира, сообщил российский глава в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

По словам Путина, обращение было направлено ему лично. Глава российского государства отметил, что подобные инициативы, исходящие от действующего президента США, заслуживают внимания. Он поблагодарил Трампа за это предложение.

Мы действительно получили личное обращение от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре, — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, особенно в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Однако конкретные детали, касающиеся формата, состава и полномочий предлагаемого Совета мира, пока широко не обсуждались и требуют прояснения.

Ранее военкор Александр Коц выразил мнение, что Трамп замахнулся на мировое господство созданием Совета мира. Так, в этом международном органе правом вето будет обладать только сам Трамп. Он закрепляет за собой одностороннее право одобрять и отклонять, разрешать и запрещать, казнить и миловать. Также, по словам Коца, в работе совета американский лидер будет руководствоваться в первую очередь интересами США.